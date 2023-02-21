我國1月外銷訂單連5黑，美國消費者物價指數數據不如預期，通膨有復燃風險；國泰投信總經理張雍川表示，製造業庫存高峰已過，股價會領先景氣6個月，預計上半年庫存調整結束後，第2季起將由資金行情轉為「有基之彈」，3月是布局台股市值型投資看準投資時機，國泰投信將於3月8日至10日募集「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」，期望為台股的市值型投資打造2.0時代的商品，IPO最低申購金額為新臺幣1萬5000元，適合投資人作為長期存股的首選。

張雍川表示，00922是國泰投信繼國泰永續高股息ETF(00878)後，再度與全球指數公司龍頭MSCI合作打造的旗鑑級台股ETF；今年台股資金行情可期，觀察今年初外資對台股態度已出現轉變，明顯站在回補方，據證交所截至2月13日止統計，今年以來外資已買超台股逾新台幣2394億元，且美元延續弱勢整理格局，有利國際買盤持續回流台股。

經過2022年的本益比修正，台股如今築底跡象已慢慢浮出，國泰投信看好台股未來發展，並為長線投資者與小資族量身打造「市值型」台股ETF，在發行價與費用率上更加親民，期許為投資人抓住今年台股成長復甦的機會。

國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00922)，追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，是以「MSCI臺灣指數」（MSCI Taiwan Index）成分股為母體選樣範圍，再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數（Low Carbon Transition Score）的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。由於大市值公司通常為各領域的領頭羊，適應產業變化快速的能力強，穩定度較高。

今年投資也要留意國內外法規重量級事件對台股帶來的影響，國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，以國內為例，今年初通過「氣候變遷因應法」，新增對排放源徵收碳費的機制，讓淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範；國際上如歐盟也已公布「碳邊境調整制度」（CBAM），預計今年10月試行，也意味著台灣部分輸歐產品必須開始申報碳排放量。隨產業規則正在改變，台股企業自然不可能置身事外，故在進行台股投資時，企業應對這股轉型浪潮的風險管理能力，也必須納入考量。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，00922訴求由市值代表性出發，並看重企業面對轉型浪潮的應對能力，不僅一次掌握台灣產業龍頭股，同時也捕捉轉型商機，其所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」成分股橫跨7大產業，包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，適合作為核心資產、長期布局。