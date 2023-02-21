台中市民引頸期盼的捷運藍線綜合規劃，今（20）日通過交通部審查，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段。台中市副市長黃國榮表示，將持續爭取行政院儘速核定綜合規劃，早日開工早日通車，與捷運綠線在市區交會形成十字軸線的捷運路網，提供市民更為便捷舒適的大眾運輸環境。

台中市長盧秀燕2月9日在列席行政院會時，籲請中央儘速核定台中捷運藍線綜合規劃，讓工程早日開工，中央也釋出善意願予協助，交通部今日即召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，市府團隊努力拚建設獲得通過審查重要進展，將從捷運綠線單一路線，逐步推動成與藍線交會形成的十字路網，打造台中捷運城市。

交通局長葉昭甫表示，此次已依前次委員會所提意見，針對經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等議題進行補充說明，並已於去年12月30日再次提送修正後報告書予交通部審查後，交通部於今日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，黃副市長率領市府團隊出席，爭取地方期盼的台中捷運藍線加速持續推進，經主席交通部次長胡湘麟及各委員提問及市府答覆後，同意規劃內容具可行性，且經費組成及中央與地方分攤方式尚屬合理，後續待市府依據委員建議修正後，將由交通部提報行政院核定。

葉昭甫補充說明，捷運藍線路線全長約24.78公里，並設置20座車站及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。目前捷運藍線環境影響說明書去年9月7日已通過行政院環境保護署環境影響評估審查委員會審查，都市計畫變更案亦已於今年1月9日進入公開展覽等程序，而綜合規劃報告再於20日由交通部審查通過，進入行政院審查階段，市府積極爭取行政院核定，加速捷運藍線建設，符合中部人民期待。

此外，交通局也說，為縮短藍線計畫時程，市府於去年12月啟動藍線基本設計作業及其專案管理，待綜合規劃行政院核定後，基本設計也可同步到位，無縫接軌進行下一步的細部設計，再進入實際施工，節省後續工程作業時間。

交通局強調，捷運藍線為台中第二條捷運，路線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，為台中市最重要的交通經濟動脈，廣納民眾需求與區域發展，貫穿台中東西部，連結新、舊市政中心與海線區域，是市民期待許久的重大建設，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，將持續積極爭取行政院核定，早日開工，減輕中央及地方經費負擔，也能儘快完工通車，創造中央、地方、民眾三贏局面。