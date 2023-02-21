美國政府打擊加密通貨產業動作頻頻，繼紐約金融服務部上週下令Paxos停止發行BUSD後，SEC也通知該公司「BUSD被視為未經登記的證券」，這意味著Paxos須依法註冊並接受相關法律管轄。

BUSD是加密幣交易所幣安與Paxos合作推出的美元穩定幣，也就是以一比一匯率與美元掛鉤的加密幣。美國司法部正在調查幣安涉嫌洗錢與違反制裁，該公司員工也傳出參與內線交易不法行為，這些可能是SEC盯上BUSD的原因。

SEC尚未採取正式行動，但此事備受市場關注，因為這牽連整個穩定幣發展。此事癥結點在於SEC認為BUSD應被視為證券或投資合約，因為其滿足「投資人預期能獲得報酬」等條件，連帶須接受更嚴格監管。但Paxos反對此觀點。

律師事務所BCLP合夥人瑪利歐堤（Renato Mariotti）表示：「若SEC控告Paxos的話，其他穩定幣發行商都將面臨註冊或與SEC打官司的抉擇問題。」