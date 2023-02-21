據Dealogic資料，在2020年和2021年IPO市場大熱期間上市的數百家公司裡，已有10家同意把公司賣給私募股權公司。但2018年到2019年間上市的公司裡，僅8家在隨後幾年裡恢復私有化。
主要是2020年到2021年間許多新公司上市後股價，受美股去年大跌等因素拖累而低於其IPO發行價格，促使部份新上市公司決定買回所有在市場流通的股票以私有化。
那些要恢復私有化的公司成為私募股權公司主要收購目標。前者因上市後股價大跌，並要把資金退還協助其上市的金主而承受壓力，當後者為所持大量現金尋找出路而收購時，就為前者創造退場機會，讓彼此各取所需。
燒烤設備商Weber去年12月以每股8.05美元代價，跟私募股權公司BDT Capital Partners達成私有化交易協議，遠低於其不到18個月前每股14美元的IPO發行價。
數據分析軟體商Sumo Logic在2月以每股12.05美元把公司賣給私募股權公司Francisco Partners，出價也遠低其每股22美元IPO價。
但也有高於IPO價的私有化例子。像網路安全商KnowBe4去年10月同意以約45億美元，賣給私募股權公司Vista Equity。
目前從投資銀行、投資人到企業高層等，預期未來幾個月將有更多新上市公司選擇私有化。
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