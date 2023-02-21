蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，恐萬物齊漲的陰影再度籠罩民眾心中。前立委郭正亮20日在《新聞大白話》表示，除了蛋價就是水電會漲，有說法可以再延1年，因為用人民納稅錢付就沒感覺了。但工商業又不笨，當然轉嫁給消費者，買的東西就變貴，就會擔心有另外一波通膨。台灣不像歐洲會面對解決問題，每次遇到明年要選舉就再拖1年，拖到最後台電就倒了，不解決根本問題，就是台電會處於嚴重虧損狀態。

郭正亮指出，除了蛋價漲，第二個就是水電，目前聽到另外一種說法，因為審議委員會可以再延1年，選完再說，反正再用人民的納稅錢再付一付，因為用納稅錢你就沒感覺了。事實上還是用納稅錢的人在繳，只是說要不要直接到消費者，因為這個已經拖很久了。水電如果按照正常的議價機制，它是應該漲。可是一漲，廠家又不笨，你以為工商業他就自己吞？他當然就轉嫁給你消費者，所以你買的東西就變貴，一定這樣的。

「這樣人家就會擔心：這還得了，豈不是會有另外一波通膨？」郭正亮強調，1月要選舉，所以反對的聲音很大，每逢這種反對的聲音再起，因為現在已經2月底了，就想說再拖1年。事實上這個議題聽說去年就有了，去年就說地方選舉，再拖一下，現在又碰到中央選舉了，再拖一下。等2024當選之後就說，2026又要選舉了，再拖一下，拖到最後台電就倒了，你還是要解決根本問題，就是台電會處於嚴重虧損狀態。

郭正亮直言，這坦白講，就是用納稅人的錢不斷在補洞，根本沒有解決問題。不然你就要告訴老百姓，以後家裡每天只能用四個臉盆的水，電要限量，不然就學歐洲，以後冷氣最低只能開到28度，往下調到25度要特別貴；暖氣最高只能開到19度之類的。就是你看歐洲人就拿出辦法了，人家至少在解決問題，雖然老百姓聽了是非常火大，不然理論上他們也可以拖，用納稅人的錢在墊，再拖一年、再拖一年。