韓國自製的4.5代戰機，KF-21「獵鷹」(Boramae)戰機的雙座訓練型完成首次飛行，原型機在韓國泗川機場 (HIN) 的第3飛行訓練聯隊，飛行了約34分鐘，過程順利。

航太時報(AeroTime)報導，雖然是雙座戰機的試飛，但是由於此次飛行，只是為了確認初始飛行的穩定性，因此只由第52測試評估組的1名飛行員單獨操作，後座是空置。

韓國國防採辦計劃局說，雙座原型機將評估「與單座機的形狀差異，對飛機、對雷達系統，和航空電子設備有多少影響」。

韓國自製戰鬥機 KF-21雙座型進行首飛

這是KF-21戰機的第4架原型機，雙座機的主要作用是訓練任務，當然也可以擔任空中作戰。

KF-21由2具奇異公司的 F414渦輪扇發動機提供動力，這型發動機被稱為「中推力發動機之王」，軍用推力13000磅力，後燃推力22000磅力。包括美國F/A-18E超級大黃蜂(SuperHornet)、瑞典JAS-39E獅鷲( Gripen)戰機都採用此型發動機。因此，KF-21是與F/A-18E相近的中型戰機。

首架KF-21原型機在2022年7月19日首飛，今年1月17日成功達成超音速，測試進度相當快。

韓國空軍希望在2032年，開始接收KF-21，以替換老舊的F-4E 和 F-5E，總生產量約120架。