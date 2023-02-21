太惡劣了！美國加州有一名熱狗小販，日前遭到4名女子欺凌，對方覺得一根熱狗要價7美元太貴，不斷亂丟配料，還威脅要動手：「你敢賣這個價錢，我就把你弄死」，其中一人甚至拿了一根熱狗，舔了幾口又打算放回去，被攤販及時制止。一行人不斷嘻笑，

，在網路引發軒然大波。據傳，有2名女子是名校大學的學生，校方也做出說明了。

事情發生於2月11日聖地牙哥大學的維哈斯體育館（Viejas Arena）外，熱狗小販安德烈斯（Andrés Argüelles Álvarez）向NBC《世界電視網》透露，4名女子用手亂抓培根、蔬菜以及所有食材，讓其他人感到骯髒噁心，而不想購買，「她們發現我是墨西哥人，英文說得不太好，心想『我們可以攻擊他！』」。

其中一人舔了一口，還打算放回去。（圖／翻攝自rileykaufman9 TikTok）

女子麥可布雷蒂（Morgan McBrearty）目擊過程，當她走近要購買食物時，4名女子已經在騷擾安德烈斯，「我反覆聽到和看到她們用粗魯高傲的語氣和她交談」，讓她忍不住出面，然而在買完離開後，那些女子仍繼續騷擾。

據了解，安德烈斯每個周末都會在同一個地點賣熱狗，並沒有做什麼，就遭到4名女子挑釁，「女孩們喝醉了，怒氣沖沖走來，準備做點什麼」。事後，有網友在IG上聲稱，鬧事女子是聖地牙哥州立大學的學生，針對此說法，校方發表聲明指出，影片中女子尚未確認是本校學生，目前仍在進行調查。

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