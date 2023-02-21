去年2022世足賽期間有很多人把運彩當樂透買，讓銷售額短短一個月的時間就熱賣了百億，真的非常感謝大家的支持，一起挹注國家運動發展基金，也要恭喜這期間有不少樂透中獎抱回百萬獎金的購券者，今天利用這個機會來跟大家分享一下他們的投注眉角。

他們世足賽把運彩當樂透買抱回百萬獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

世足賽把運彩當樂透買抱回百萬獎金

首先第一位是個虛擬會員他在11/28花200元挑了2場足球賽事投注「過2關」，中了112萬元獎金，投注內容為1.「賠率140倍的塞爾維亞Vs. 喀麥隆 正確比數3:3」串2.「賠率40倍的迦納Vs. 南韓 正確比數3:2」，比賽結果全數命中，2場賠率連續相乘高達5,600倍，讓他200元的投注中了112萬元獎金。

200元買足球「過2關」中112萬元

第二位是桃園投注站的購券者他在11/28花2萬元「單買」「賠率90倍的塞爾維亞Vs. 喀麥隆 正確比數3:3」，比賽結果命中，讓他抱回180萬元獎金。

2萬元單買足球「正確比數」中180萬元

第三位也是桃園投注站的購券者他在12/3花2,000元挑了2場足球賽事投注「過2關」，中了144萬元獎金，投注內容為1.「賠率60倍的瑞士Vs. 塞爾維亞 上半場正確比數2:2」串2.「賠率12倍的巴西Vs. 喀麥隆 正確比數0:1」，比賽結果全數命中，2場賠率連續相乘的結果高達720倍，讓他2,000元的投注抱回144萬元獎金。

2000元買足球「過2關」中144萬元

第四位是來自台中投注站的購券者他在12/7花1萬元「單買」「賠率100倍的瑞士Vs. 葡萄牙 正確比數1:5+」，比賽結果命中，讓他抱回100萬元獎金。

1萬元單買足球「正確比數」中100萬元

從以上這4位抱回百萬獎金的投注內容來看，有2共通點，1.專挑高賠率的足球正確比數玩法；2.透過「串關」讓賠率相乘把可能中獎金額變大。雖然世足賽4年才1次，但各國的足球職業聯賽則是年年都有，運彩也都有開盤，喜歡投注高賠率正確比數及串關的朋友們現在就可以投注，不用等4年，希望大家可以「買運彩 看比賽 更精彩」也可以中大獎。

這4位抱回百萬獎金的投注內容來看有2共通點

足球「正確比數」