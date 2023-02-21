桃園超夯熱區 雙軌經濟引北竹客搶進

雙北市一直是台灣房市的領先者，房市一直居高不下，近年來因為高房價、政府政策及產業結構改變等因素，使房市結構也有所改變，造成雙北人口外溢，而桃園鄰近雙北，且陸續推動許多國家級建設，擠壓效應使桃園的人口不斷攀升。

(圖/宜誠建設提供)

這幾年桃園房市討論度最高的地區，非「青埔特區」莫屬，除了高鐵、捷運的雙軌優勢外，周邊機能也趨近完善，今年國泰更是斥資百億投入建設，將蓄勢待發昇華為全新國際都市。隨著青埔生活機能到位，已不再是投資客匯聚的地方，而是許多家庭自住的宜居首選。

「宜誠日日和」距離機捷A17站約500米， 4站國門遊各國，基地坐落於領航南路四段與青峰路二段交叉口，享受在林蔭大道下與家人幸福玩樂的時光，每到初秋，街道上的欒樹便會繽紛盛開，復刻敦化南路黃金大道的壯觀美景，以及整齊的街廓、寬敞的馬路、有隱密感的大棟距，且為新街溪河岸第一排，擁有遼闊的環綠河景，打造時尚輕奢的水岸生活宅。

(圖/宜誠建設提供)

(圖/宜誠建設提供)

此外，「宜誠日日和」位在青埔最宜居的純住宅區，2分鐘速達A18高鐵站，且2站即可入雙北，周邊交通、學區、休閒、商圈一應俱全，擁有全台最大露天Outlet華泰名品城、Xpark國際日系都會型水族館、新光影城、橫山書法藝術館、陽光劇場、IKEA宜家家居等豐富機能，出門即可感受繁華生活與綠意生態的平衡！

(圖/宜誠建設提供)

宜誠建設以「國家級專利卍字型雙柱SRC」精工打造的「日日和」，整體結構系統的韌性及耐震能力皆大幅提升，讓居住品質更安心。樓層規劃地上10層、地下3層，擁有內斂典雅的唯美外觀，享有飯店級規格，兒童遊戲室、媽媽廚房、KTV室和健身房等多項全齡公設，使生活更加豐富精采。內部舒適大三房的優質規劃，充足的居家尺度，擁有最適距離的家。

華曜日日和｜水岸生活宅｜25-44坪

貴賓專線：03-287-5667