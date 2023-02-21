「鴻灃青」市心溪畔首排 低總價買2＋1房含車位

小資族首選！淡海新市鎮預售建案「鴻灃青」位於淡海行政中心核心區，該案具備四大優勢，沿溪畔步道步行6分鐘抵達輕軌站、林子溪首排綠帶景觀、坐擁新市雙語國小學區、家樂福商圈等特色，獲得首購族與小資族群青睞，近期推出低總價買2+1房含車位的限量優惠，頗受民眾好評。

「鴻灃青」基地位於淡水區濱海路一段的靜巷內，該案以「溪畔首排、靜巷住宅」為核心價值，坐擁溪畔景觀與超商便利機能，讓住戶即使身處繁華都會中，也能靜享綠意盎然、溪流潺潺的靜謐環境。

(圖/業者提供)

也因為兼擁寧靜繁華，加上輕軌捷運、家樂福商圈、雙語學區滙集等優勢，開案以來湧入新北市五股、新莊、三重及蘆洲等區首購族詢問，也有不少北市士林、北投、天母等投資客指名訂購。業者表示，「鴻灃青」生活機能優異，下樓即是超商，周邊早餐輕食、診所、寵物美容等民生需求應有盡有，距家樂福、美麗新影城也只要車程5分鐘，在子女就學方面，車程6分鐘到雙語學校新市國小，8分鐘車程到正德國中，生活優勢深受民眾肯定。

(圖/業者提供)

交通部分，「鴻灃青」距輕軌淡水行政中心站步行僅需6分鐘，轉乘捷運淡水信義線可直抵台北車站，迅速串連大台北各核心區塊，亦可直達信義計畫區101，極為便利。

(圖/業者提供)

「鴻灃青」基地面積約1161坪，全區建築規劃為A～C三棟，興建地上15層、地下4層共187戶，主力產品為27坪2房與38坪3房，另外針對換屋族規劃限量席次的4房產品。室內格局方正，客廳與臥室均有開窗，高度通風採光，居家規劃動線完善。近期推出低總價買2+1房含車位的限量優惠，與雙北其他區域房價相比，換算下來等於每坪只要2字頭，可謂深具吸引力。目前預計2024年第1季完工，現場備有樣品屋可供參觀，有興趣的民眾不妨親臨鑑賞。

【鴻灃青 接待會館】

地址： 251新北市淡水區新市二路四段58號旁

電話： 02 2628 2112