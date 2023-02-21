美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制，華為更是封鎖的重點，然而有專家提醒，華為透過旗下哈勃科技投資公司繞開制裁，重建供應鏈與生態系統，是美國需要注意的危險訊號。

EE Times報導，即使華為已經遭到嚴厲制裁，核心的手機與晶片業務一落千丈，但美國華府智庫Albright Stonebridge Group大陸區高級副總裁Paul Triolo提醒，華為智慧手機業務暴跌後，透過哈勃科技公司投資大陸的新興半導體企業，以重建其供應鏈與生態系統。

Paul Triolo補充說道，這些企業向中芯國際或其他晶片製造商購買產品，用來擴張數據中心及雲端業務，「這已經是美國需要注意的危險訊號，官員們擔心華為幫助大陸提升產業實力，最終克服出口管制措施。」

報導提到，華為旗下哈勃科技投資公司已經資助近百家企業，主要以半導體供應鏈為主，Paul Triolo表示，「我猜未來會有很多與華為或哈勃有關的企業受到限制。」

不具名的亞洲主權基金操盤者則說，「我知道華為及其許多廠商，進行拆解、重組和轉型，美國政府正在努力應對大陸企業更聰明的行動，這是一個難以忽略的事實。」