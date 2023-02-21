蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演，藍營民代陸續分享超市、超商買不到蛋的現場直擊影像。前立委郭正亮20日在《新聞大白話》直呼，台灣的經濟奇蹟就是麥當勞缺蛋？真是嚇人！建議在野黨立委在總質詢時，就直接問陳建仁，如果繼續缺蛋，那陳吉仲要不要下台？國民黨也不要問陳建仁有關陳宗彥的事，就問政策的事，就是要讓陳建仁走入實際的民生具體政策，讓院長開始接地氣。

「這表示蔡英文對台灣缺蛋與否的狀況，以後不要相信鄭文燦的報告！」郭正亮表示，建議在野黨立委在總質詢的時候，就直接問陳建仁，如果繼續缺蛋，那陳吉仲要不要下台？陳吉仲這個問題已經搞了8個月了，結果今天又創下麥當勞的全球紀錄，麥當勞竟然有缺蛋的個別的店家！所以台灣的經濟奇蹟就是麥當勞缺蛋，真是嚇人！真的是第一次看到麥當勞會缺蛋。

郭正亮說，國民黨也不要問陳建仁有關陳宗彥的事，陳建仁也不知道，要去問要問賴清德。所以問陳建仁就問政策的事，就是要讓陳建仁走入實際的民生具體政策，就是說缺蛋已經缺了快要1年了，陳吉仲竟然還繼續留任，那你可不可以訂個標準？說什麼時候開始不缺蛋？不然陳吉仲就下台！要逼問陳建仁這個問題，這樣才能讓我們的院長開始接地氣，未來要選什麼也比較有機會。