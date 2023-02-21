Youtube頻道《Bit King比特王出任務》20日指出，「綠側翼總是宣傳抗中保台是大事，所以貪污是小事，可以接受，並告訴大家，不要因為小事造成國內的不團結！抗中保台才是重點阿！」對於該說法，他發起網路投票，截至20日11點59分，總共有1.7萬人參與。

比特王提到，許多綠營支持者苦口婆心強調，「誰人不犯錯？ 不要一直放大這些事情（貪污舞弊），這對島內和諧沒有幫助？ 試圖轉移大家對弊案的關注及增加容忍度」他強調，事實上8年執政下來弊案早就多到不勝枚舉，台灣被掏空的錢每條都是天文數字，「弊案、論文、誹聞、運用國家機器為黨所用」，但這些跟抗中保台比真的都是小事嗎？ 因此通通都可以做嗎？

對於該粉專的提問，有73%的民眾認為「貪污舞弊的事情是掏空台灣，還怎麼抗中保台？根本瞎扯」、有10%的網友覺得「抗中保台不重要，國民的福祉才重要！貪污舞弊絕對不行！」、抱持「抗中保台固然重要，貪污舞弊更傷害台灣人民」意見的人則占9%、挺「抗中保台是大事，所以貪污舞弊的事情沒關係」的參與者僅僅只占了約7%、最後1%的人持「其他」意見。

另網友們也發表意見，「對塔綠班只想說一句，慈母多敗兒」、「抗中保台，抗中保台……多少罪惡假汝之名以行！」、「沒有對錯是非政治亂來」、「側翼拿人手短吃人嘴軟，有錢可拿什麼都是假的」、「抗中保台不重要，國民褔祉才重要，支持和統」。