俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭將滿一週年之際，俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天公布數據指出，2022年俄國經濟萎縮2.1%，顯示西方對俄國制裁的衝擊比預期小。

法新社報導，俄羅斯聯邦統計局發布的數據優於俄羅斯經濟發展部去年9月預測萎縮2.9%，以及俄國央行預期國內生產毛額（GDP）下滑大約3%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家皮奇（Liam Peach）表示：「2022年俄國GDP萎縮2.1%小於預期，且跟第4季的增長吻合一致，提供進一步證據顯示，俄國經濟歷經第2季的制裁初步打擊後趨於穩定。」

路透社報導，俄羅斯聯邦統計局對於2022年GDP的首次估計，比起俄烏戰爭開打後不久的官方預測有了顯著改善。

俄羅斯經濟發展部去年4月曾預測，2022年俄國經濟將萎縮12%以上。（譯者：陳彥鈞）1120221