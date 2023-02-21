111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，本季尋求4連霸的衛冕軍世新大學，面對預賽輸過的台灣師大，首節世新就展現復仇氣勢，打出23比6超猛攻勢，末節初也一度61比34領先多達27分，終場74比54比預期輕鬆擊敗上季第2台灣師大，繼稍早文化大學先晉4強後也搭上4強列車，世新106學年起連6季闖4強。

世新12人上場10人得分，3人上雙，新外援吉芙12分、12籃板「雙十」，許玟瑄11分、大一菜鳥宋瑞蓁10分，而團隊中身高僅155公分，出身HBL名校金甌的世新大一後衛邱詠鈴，複賽前兩戰對佛光大學、北市大學，各替補5分半鐘及11分鐘，兩戰只得2分，此役從板凳出發卻百步穿揚，三分線3頭俱中彈無虛發，攻下9分，她說：「雖是最後6分鐘才上，但前34分鐘我沒讓自己閒著，一直在做準備，因而上場後手是熱的，出手不必先熱機。」

世新教練何正峰指出：「預賽小輸台師，是因傷兵影響戰力較吃緊，今天賽前先設定防守加壓，就算讓台師第一得分手陳映慈飆30分，但壓低其他人分數就有勝算，果真此役陳映慈雖飆23分，但世新只再讓陳靳豫萱拿10分，其餘出賽球員得分都是個位數，贏球水到渠成。」

世新21日將逢開季14連勝、本屆至今唯一不敗之師文化，同樣尋求預賽落敗復仇，假如再贏文化，4連勝即可提前排複賽第1，成為下月24到26日台北小巨蛋4強決賽的頭號種子，準決賽將先逢複賽第4，籤位較有利。