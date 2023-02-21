俄烏戰爭除了改變地緣政治形態，同時也讓美中戰略競爭當中許多以前未曾想像到的問題一一浮現。許多軍事與戰略專家研究美國軍援助烏克蘭的經驗發現，美國長期以來對本土半導體業投資不足，對亞洲的半導體工業形成嚴重依賴，尤其是台積電，這種情況需要很長時間才能改變。而這段時間若台灣發生戰爭，只要戰爭時間稍長，美國軍事裝備使用的半導體將會發生嚴重短缺的窘境，這時連供應台灣武器都會生困難。

這一年來美國在援助烏克蘭大量的武器與軍事裝備時，發生一個令美國政府頗為尷尬的現象：全球半導體短缺影響了美國洛馬與雷神兩家國防承包商的武器生產線。去年12月雷神公司CEO格雷格．海斯（Greg Hayes）表示，因為全球缺乏晶片，它是武器系統的重要部分，他們正盡一切努力縮短交貨間，並積極與五角大廈合作尋找其他替代的供應商；洛馬公司在去年10月的財報發佈會上也表示，受晶片短缺影響，全年業績沒有成長，要到2024年才會恢復增長。

美國長期以來對本土半導體投資不足，對亞洲的半導體工業形成嚴重依賴，這種情況需要很長時間才能改變。（圖／Shutterstock)

雷神和洛馬都是深受美國政府信賴的國防承包商，但去年他們遇上了前所未見的難題，俄烏戰爭消耗了美國大量的武器，需要加速生產，同時還要補充庫存，但是與這兩家承包商合作的美國半導體工廠正在老化，趕不上一旦發生戰爭時的大量需求。

去年秋天美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）曾在一份報告中指出，由於大量援助烏克蘭的標槍反坦克飛彈與針刺防空飛彈，美國有一些武器已達到戰備與訓練所需的最低水平。許多人開始擔心美國的武器庫存很快就會耗盡，但是雷神與洛馬公司卻因晶片短缺而無法全速開動生產線。此外，烏克蘭戰場上急需的海馬斯高機動性火箭系統（HIMARS）和自走式裝甲多管火箭系統（GMLRS）也有類似的問題。

俄烏戰爭消耗了美國大量的武器，需要加速生產，同時還要補充庫存，但雷神、洛馬等國防承包商卻因為晶片短缺被迫減緩供貨。（圖／路透）

CSIS研究過美國在緊急情況下更換軍事工業生產基地的能力，他們發現要更換某款武器的生產商通常需要很多年才可能實現。例如，美國的多管火箭目前約有5.5萬枚，其中近6成是庫存，拿來3萬枚供應烏克蘭可以消耗數個月，但用完就沒有替代品了，因為這款火箭的年產量只有5000枚。

美國退役少將、軍事研究機構高級研究員馬克．蒙哥馬利（Mark Montgomery）對《國防新聞》（Defense News）指出，台灣2015年獲准採購200枚標槍與250針刺飛彈，但至今還未交貨。他說，現在最迫切的是供應烏克蘭與補充美軍的庫存，2026~2027年前不太可能供貨給台灣。

台灣2015年獲准採購200枚標槍與250針刺飛彈，但至今還未到手，美國專家預估可能到2026年才可能交貨。圖為海軍陸戰隊示範操作標槍飛彈。（圖／范揚光攝）

因此，一旦遇上軍事衝突時間拉長，國防軍事預算的優先事項就會引起激烈的辯論。美國半導體業界人士和政府官員認為，這2年半導體供應短缺影響洛馬與雷神兩家國防承包商供應烏克蘭武器的生產線，這是長期以來美國對本土半導體產能的投資不足所造成，未來美國還要很長時間才能擺脫對於亞洲的半導體供應鏈的依賴。

創立iDeal Semiconductor的半導體製造商邁克．伯恩斯（Mike Burns）說：「美國國防部還需要10年時間才能建立可靠的國內供應鏈」，培養英特爾做小型代工服務是理想選擇，但要替代台積電的技術能力還要很長的時間。台積電雖然已將亞利桑那鳳凰城的建廠投資擴大近3倍，並可望最快在2024年量產，但該廠主要是4nm與3nm，更先進的產能會留在台灣，因此亞利桑那廠不太可能成為美國國防部的供應商。

專家建議美國軍方應擴大軍用半導體生產商名單，甚至以《晶片與科學法》給予補助。（圖／美聯社）

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員布萊恩·克拉克（Bryan Clark）表示，由於軍用晶片通常價格較高、數量較少而且難以預測，加上美國軍方目前使用較舊、較安全的半導體架構，因此只能小量生產。相對而言，中共軍方使用相當大比例較新的架構和製程的半導體，但這些晶片製造上仍依賴西方技術。

美國國防部需要確保一些晶片製造能力，為俄烏戰爭持續下去的需求做好準備，同時也要確保一旦台海發生衝突，美國軍用半導體來源不致短缺。美國智庫專家建議，目前為五角大廈生產軍用晶片的小型代工廠，已經無法滿足其尖端半導體需求，美國應該補貼像台積電等尖端代工廠，以確保五角大廈的軍用半導體有足夠的生產配額。美國政府甚至應該將《晶片與科學法案》527億美元補貼拿出一部分，分配給美國的軍用半導體工廠。換言之，不論從半導體技術或供應鏈穩定的角度，美國軍方都需要培養更多的半導體供應商。