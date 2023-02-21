年初上路的《公務員服務法》修正案規範警消人員等需輪值公務人員上班時數，本意是希望減少警消人員的加班時數，行政院與內政部也配套制訂《輪班輪休人員要點》將值勤人員原本的每月超勤時數上限100小時下修為80小時，其餘內勤人員在沒特殊必要下每月最高60小時，且每日上班時數扣除8小時正常時間外，不得加班超過4小時，雖立意良善，但實行起來對基層員警而言就是扣薪水、白加班，引發強烈反彈

此外，為落實大法官釋字第785號中的「加班合理補償」，行政院也建議各地方政府，將警消原本加班費上限由1.7萬元調高至1.9萬元，看似增進員警福利，實際上卻看的到領不到，因此新制施行後瞬間引爆基層員警怒火。

因為儘管上限天花板調高，但卻不是人人都能領到超勤費1.9萬元，除得看地方政府是否有預算可以撥付，主因在於員警的「本俸過低」，只有年資超過20年的資深員警才可能領的到1.9萬元，而這些資深員警又多已成為管理階層，不須進行輪班、夜勤。

行政院建議各地方政府，將警消原本加班費上限1.7萬元調高至1.9萬元，看似增進員警福利，實際上卻看的到領不到。（圖／報系資料照）

至於必須輪班、夜勤的基層員警，以目前剛畢業投身警職的菜鳥警員來說，加班俸點一小時僅有150餘元，在輪值深夜勤沒有多餘加給的情況下，若依舊制最高可報100小時的超勤時數，雖然離上限1.7萬仍有一段距離，仍不無小補，且以前若加班超時還可轉為補休或請領行政獎勵，雖然實務上大多無法真的補休，「但至少是個心理安慰，如今連這個都要剝奪，誰能服氣？」

反觀看似人性化的新制，人力支援沒有變多，基層員警除日常站崗、交整業務外，在有績效壓力的情況下，新制上路後加班時數活生生被剋扣20小時，等於一個月加給就少了至少3000元，卻還被迫超時加班做白工，要基層員警如何不跳腳。

一位資深員警坦言，公服法修正的目的就是希望能夠減少公務員的上班時數，而超勤時數上限80小時的規定，也相對寬鬆，「法律規定沒有問題，有問題的是執行單位」。

公服法原為降低員警爆肝，但在現有勤務量不變、人力也未增補的情況下，為符合超勤80小時之法規，超過的時數等於直接被抹煞。（圖／報系資料照）

他強調，基層不滿的是在勤務量沒有減少的情況下，上層又要求績效，在擔服日常勤務的同時還要搞專案，而人力又無法補足，加班勢必會超過上限80小時，而這些時數一旦超過80小時都將成為加班黑數，「上個班還得偷偷摸摸，若被發現你就是違法，這是什麼道理？」

他也忍不住怒批，警政署在公服法修法初期明明有3年時間可以商討研議，但卻怠惰完全沒有動作，等到修法期限將至，無法拖延之時才倉促上路，完全不管基層死活，更以警察工作的特殊性與忠誠度對員警情緒勒索，強迫員警打落牙齒和血吞，被迫成為義警，難怪這股怒火會迅速延燒。

針對基層員警的反彈，警政署表示，警察人力至1月底尚有900餘缺額，已自保總人力調派支援，並不至於出現人力無法支援勤務的狀況，對於深夜超勤加班費的部分，警政署已兩度建議加成調高，但行政院需考量所有公務員狀況，故並未同意，警政署仍會繼續爭取。有關目前服勤時數，主要以10小時為度，必要時可延長至12小時，主要目的就是為了處理突發狀況所保留的彈性；至於偵辦案件與重大刑案，雖然可依規定放寬，但大原則仍以3個月不超過240小時為度，希望各單位可以適度調度人力，同時兼顧治安與員警健康。

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