《公務員服務法》修正案縮減了員警的加班時數，表面上看似合理，但警界執勤狀況本就畸形扭曲，一班輪值就是12小時，只要有突發狀況發生，上班時數瞬間就會爆表無法合乎規定，但警政署在沒有合理配套措施的情況下，竟強硬要求員警吞下多餘的加班時數，引發基層反彈。

依據公服法規定，公務人員的正常服勤時數為每日8小時，加班時數上限4小時，總計12小時，同樣身為公務人員之一的警職人員當然同樣適用，而《警察機關輪班輪休人員勤修實施要點》也明定服勤時數每日以8小時為限，每周40小時為限，相關主管或是執行特勤、重大或特殊刑案等人員不在此限，但仍受每月總工時不得超過240小時之規定。

一位不具名的員警表示，以台北市為例，警界在排班時為了完成上層所規定之勤務與專案，幾乎所有人都必須上滿12小時才能完成任務，長年下來讓制度內的所有人，幾乎默認每一班都必須上好上滿12小時。

公服法正式上路後，瞬間引爆基層怒火，原有工時不減、勤務量一樣多，但工資每月至少少了3000元。（圖／報系資料照）

以今年1月份的加強重要節日安全維護工作專案為例，儘管警政署強調不是「春安復辟」、「不評比不懲處」，但現實是仍需要做績效統計。上層一紙命令下來，北市員警除日常勤務處理之外，還得想盡辦法擠出時間，完成「分局間的績效評比」，超勤時數當然爆炸，但警政署卻在第一時間卡死超勤時數限制，強硬規定超勤時數上限只有80小時，無疑是抹煞所有員警的付出。

或許是扛不住基層的反彈聲量，警政署政策急轉彎，緊急在2月14日宣布，1月超勤時數可提升至100小時，但仍須符合3個月超勤時數上限240小時的規定，此作法等於限縮2、3月的可用超勤時數。一位資深員警忍不住怒批，警政署不僅反應慢半拍，寅吃卯糧的做法只是飲鴆止渴，同樣的問題下月仍會再次上演。

資深員警無奈指出，「1月調高上限，那2、3月呢？2月還有228連假，誰敢保證這2個月完全不會有狀況發生？」他表示，「依現有規定來看，只要一有突發狀況就超時違法，難道我可以說我這個月上滿80小時後面就不上了嗎？」

資深員警怒批，公服法修正條文上路前明明有3年時間，警政署卻怠惰未商討研議，完全不管基層死活。（圖／劉耿豪攝）

警界出身的立委游毓蘭表示，現有公服法規的修正主要突顯出警界人力長期不足的事實，隨著時代的變遷，警察的業務量也比過往增加不少，和過去以人口數來配置警力的方式已明顯不適。

她指出，儘管地方政府如有警力不足的問題可以向中央申請補足，但現實狀況是各縣市警力都不足，雖然行政院拍板調高警察人員超勤支領天花板至1.9萬元，但各縣市的警力薪資均是由地方政府預算提撥，而各地方政府的財政狀況也有所不同，不是所有人都拿的出這筆錢，預算天花板就算調高也只是看的到吃不到，既然警力是一條鞭制，未來希望警察的薪資能改由中央政府統一提撥，才不會有類似狀況出現。

針對基層員警的反彈，警政署表示，警察人力至1月底尚有900餘缺額，已自保總人力調派支援，並不至於出現人力無法支援勤務的狀況，對於深夜超勤加班費的部分，警政署已兩度建議加成調高，但行政院需考量所有公務員狀況，故並未同意，警政署仍會繼續爭取。有關目前服勤時數，主要以10小時為度，必要時可延長至12小時，主要目的就是為了處理突發狀況所保留的彈性；至於偵辦案件與重大刑案，雖然可依規定放寬，但大原則仍以3個月不超過240小時為度，希望各單位可以適度調度人力，同時兼顧治安與員警健康。

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