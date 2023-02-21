特易購表示，已與代表員工的零售業工會USDAW達成協議，4月2日起，門市員工時薪從目前的10.3英鎊調高到11.02英鎊。這家超市龍頭說，加薪是為反映員工面臨的生活成本飆升問題。
英國第三大連鎖超市Asda，上周五宣布旗下員工加薪10％。英國超市二哥Sainsbury's，則是早在1月就公告調薪。
儘管英國通膨有降溫跡象，1月通膨年率從10月觸及的11.1％滑落至10.1％，BOE總裁貝利（Andrew Bailey）2月初還是對企業調薪表達憂心。
英國最大零售商特易購（Tesco）宣布，4月起幫門市22萬員工調高時薪7％，是繼Sainsbury's與Asda之後又一連鎖超市加薪，但這可能讓憂心通膨的英國央行（BOE）繃緊神經，加劇升息壓力。
特易購表示，已與代表員工的零售業工會USDAW達成協議，4月2日起，門市員工時薪從目前的10.3英鎊調高到11.02英鎊。這家超市龍頭說，加薪是為反映員工面臨的生活成本飆升問題。
英國第三大連鎖超市Asda，上周五宣布旗下員工加薪10％。英國超市二哥Sainsbury's，則是早在1月就公告調薪。
儘管英國通膨有降溫跡象，1月通膨年率從10月觸及的11.1％滑落至10.1％，BOE總裁貝利（Andrew Bailey）2月初還是對企業調薪表達憂心。
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