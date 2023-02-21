2023年全明星賽落幕，字母哥隊以184比175獲勝，擔任詹姆斯隊總教練、現任金塊總教練的麥克馬龍（Michael Malone）嚴詞批評比賽內容拙劣不堪，而且恐怕是無藥可治了。麥克馬龍說：「我很榮幸身為其中一分子，在這個盛大的周末與優秀的球員們一起，但這仍是史上最爛的一場籃球比賽，我不知道有沒有辦法可以改變。我必須肯定恩比德（Joel Embiid）、厄文（Kyrie Irving）這兩人，他們有認真比賽，嘗試做了些防守。」

字母哥隊的塔圖（Jayson Tatum）31投22中，勇砍55分改寫明星賽紀錄，麥克馬龍指出雙方根本沒在防守，讓比賽非常難看。「沒有人受傷，大家都在球迷面前好好表演一番，但我要老實說，坐著看完這場比賽很痛苦。」

美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在他節目上說：「我必須稱讚總教練馬龍，他點出了球員不認真打的問題。球員們就算在夏季聯盟、季外的任何比賽都比昨天那場（明星賽）要認真多了。他們狂妄自大，把球迷視為理所當然。」

詹姆斯（LeBron James）上半場在防守席亞卡（Pascal Siakam）的一次上籃時，他的手指撞到籃框而受傷，下半場就沒打了。現實的情況是沒人想因為明星賽而受傷，僅有少數人例如恩比德，麥克馬龍說恩比德嘗試請求隊友認真防守，但其他人還是依然故我。詹姆斯隊的傑倫布朗（Jaylen Brown）抱持相同看法，他比喻明星賽只是「一群人排隊在練習上籃和跳投」，他知道大家想看更多內容，但他也不知如何做出改變。