女星鄭靚歆自《我愛黑澀會》出道，之後參加運動實境節目表現出色而受到關注，不過她近日卻因模仿抖音影片中的一個動作，竟造成她尾椎裂開嚴重發炎，治療時更一度痛到昏厥，讓她直呼：「我以為要死掉了！」

鄭靚歆昨（20）日在IG中透露，自己為模仿抖音影片中「單手將人自胯下舉起」的動作而受傷，一早起來花費近十分鐘才下床，已經寸步難行的她，不管躺著坐著都相當痛苦，到骨科檢查時醫生一看到她走進來便直言「尾椎可能已經裂開了！」照了X光證實醫師的判斷後，還發現她伴隨嚴重發炎須以雷射進行治療。

鄭靚歆尾椎裂開治療時痛到昏倒。（圖／截圖自鄭靚歆IG）

然而，無法躺著的鄭靚歆無奈只能站著進行雷射「不到五分鐘身體突然全身麻掉、頭腦極度暈眩、想吐、心跳加速、筋（痙）攣、最後一刻我跟治療師說我覺得我不行了⋯最後直接軟倒在地上！」事後醫師向她解釋，可能是疼痛指數超出她身體承受範圍，所以後來改為打消炎針止痛舒緩，但期間內腰椎實在是太痛了，讓她一路哭了20分鐘，連一旁來看診的病人都對她投射同情的眼光。

最後，藥效發作後她才得以舒緩從床上爬起，在等待尾椎恢復得期間都不能運動及做大動作，而她也透過這次經驗呼籲大家不要任意模仿抖音影片中的動作「希望大家都能健健康康不要受傷，能運動是一件很幸福的事」。