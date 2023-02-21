行政院前發言人陳宗彥遭爆時任台南市府官員涉嫌接受性招待，外界質疑爆料時機劍指賴清德。 如今傳出這起案件的最初源頭，與時任檢察總長黃世銘下令徹查台南花酒案有關，媒體報導因當時檢察高層不滿時任台南市長賴清德批評南檢對李全教議長賄選案「放水」，有意藉偵辦陳宗彥讓賴難看。

陳宗彥涉入喝花酒、接受性招待疑雲請辭，掀起許多疑雲，外界不僅質疑民進黨派系內鬥，當時台南地檢署「分案不查」，時任檢察長費玲玲也被點名吃案，但費昨聲明指此案簽結時她已離開該職位，何來吃案之說？而《鏡週刊》今報導指出，此案源頭與黃世銘下令徹查十幾年前台南的花酒案有關，並在時任南檢檢察長費玲玲同意分案偵辦陳宗彥時，便埋下伏筆，該報導認為，當時檢察高層不滿賴清德批評南檢對李全教議長賄選案「放水」，藉偵辦陳宗彥，讓賴清德難看。

對於陳宗彥曾接受過性招待，扯出南檢未傳訊就將該案簽結，遭質疑吃案一事，《鏡週刊》報導，承辦該案的檢察官林仲斌後來高升主任檢察官，同為檢察官的林仲斌太太張婉寧接手後仍查不到確切證據，於2015年8月31日簽結，但當時的檢察長已換成張文政，週刊認為，以張文政的背景，理應不會輕易讓此案簽結才對。

當年因指揮監聽酒店業者，意外得知陳宗彥疑涉性招待對話的林仲斌，遭前同事、前台南地檢署檢察官吳岳輝自訴違法監聽，台南地院今年2月8日判決林仲斌有罪，處以有期徒刑8月、緩刑2年，還可上訴。因該判決出爐不久便爆發陳宗彥疑似召妓涉貪案，時間點巧妙，引發外界聯想。