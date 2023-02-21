不少主婦會去全聯採購日用品，一名女網友發現「全聯小時達福箱」特價，原本一箱要588元，現在只要199元，引起網友討論，不少主婦看了內容物直言太划算了，畢竟內含一罐鵝油辣椒，印象中單買就快要200元，因此早就回本了。後來甚至有人妻一口氣搬了9箱，壯觀畫面吸引百人狂讚。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，過年花了588元買了「全聯小時達福箱」，當時裡面有鵝油辣椒、醋、鹽和聯名購物袋，讓她覺得很划算，結果最近發現同款箱子近日只賣199元，腦波很弱的她，立刻默默搬了一箱回家。

貼文引起網友熱議，「好划算！鵝油辣椒是不是就要200多」、「比起300元的福袋，實在是太超值」、「馬上搬一箱回家」、「一次搬了4箱，超值得」、「這叫花588買的人情何以堪」。其中有一位人妻則是一口氣搬了9箱，吸引了百人狂讚。

有眼尖網友則發現，這款「福利箱」的內容物很有巧思，內含「柴米油鹽醬醋茶」，分別是柴魚片、幸福米、鵝油辣椒、玫瑰鹽、花生醬、工研醋、氣泡茶等產品，讓不少主婦看了超級想買，直言裡面的內容物很適合小家庭，絕對不會浪費。

不過，原價要588元，現在一口氣降了快400元，也引起網友懷疑，裡面該不會都是即期品吧？根據已入手網友回應，有人說鵝油辣椒明年就會過期，但也有人拿到的鵝油辣椒的保存期限是到2027年。另有網友則說，平常不會煮飯真的沒必要去搶，因為根本用不到。