宋逸民夫妻所主理《藝起發光》教會遭控涉嫌逃漏稅風暴延燒，前教友、同時也是知名主持人何戎於昨(20)日晚間出席「何戎-幸福馬拉松」新春例會活動，被問及教會爭議，他就目前了解部分回應，同時表示自己在第4屆理監事名單「被不見了」，認為宋逸民應該要對此說明清楚。

何戎被問教會稅務爭議時，他正面表示道，「雙方目前都說國稅局已受理申辦，最後結果還不知道，但至少是走正式、可以解決管道去做，因雙方都有各自看法。」

何戎身為《藝起發光》教會第三屆理事，發現自己沒有在第四屆的名單中，「對於協會轉教會這件事還沒有說明，我第四屆就不是了，被『不見了』，如果按照一般社團法人運作，改選或換下一屆，按照正常程序，應是第三屆理監事開完會，選下一屆理監事，可是他們沒開到會，那這些人是怎麼來的？」希望宋逸民可以對此說明清楚。

另外，有傳聞指出演藝圈大咖人士看不下去，出面「搓湯圓」，試圖要讓宋逸民教會及指控教友能夠和解。何戎坦言，「我不知道講的大佬是誰？中間協調內容是什麼？沒辦法做回應。」

雖然何戎不清楚其中內幕，但認為該名願意出面協調的大咖，是因為希望事情能夠圓滿落幕：「我覺得他的出發點是，希望事情就此打住，當事人希望解鈴還需繫鈴人，旁人則希望事件快點落幕，盡早水落石出，不是說算了就算了，該說明或該道歉的，很簡單！」