《美股》華盛頓誕辰紀念日 周一美股休市 07:372023/02/21 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周一（2月20日）美國適逢華盛頓誕辰紀念日（又名總統日），美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《美股》華盛頓誕辰紀念日 週一休市 《國際金融》股價大跌 Saipem無言 《國際政治》布林肯首訪土耳其 喊美國can help #華盛頓 #誕辰 #紀念日 #美股休市 #周一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》Fed又放鷹 標普500、那指收黑(2-1) 09:182023/02/18 財經 三鶯8校跨域展 紀念李梅樹120誕辰 04:102023/02/19 地方新聞 李梅樹誕辰120周年 三鶯8校跨域展三峽藝術 15:582023/02/18 生活 思考HK》2023年開局 中美關係面臨新考驗（周德武） 06:002023/02/01 海納百川 卜睿哲：與中共接觸 有助保護台灣利益 04:102023/02/19 產業財經 宜蘭天公生很不一樣 神尊首次下海「衝浪」 19:002023/01/29 寶島 外媒揭陸氣球真正目標！華府從升空就知情 15:172023/02/15 國際 美國華盛頓州3死槍案 警方：槍手已自戕 13:212023/01/25 國際 氣球事件該翻頁了 04:102023/02/12 時論廣場 《美股掃瞄》鮑爾稱通膨放緩 美股「漲」聲響起(2-1) 09:182023/02/08 財經 《國際政治》間諜氣球侵門踏戶 美擬對陸企開鍘 11:382023/02/10 財經 美前資深外交官：氣球事件代表美無法與中有效對話 12:572023/02/07 兩岸 《國際金融》土耳其強震後…股市軟腳、里拉觸史上低 10:382023/02/07 財經 加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍擊、槍手射殺3人逃逸 05:262023/01/25 國際 國際大屠殺紀念日 普丁再拋新納粹在烏犯罪 04:102023/01/29 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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