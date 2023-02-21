改編自知名耽美作家Priest小說《默讀》的陸劇《光淵》近日無預警播出，消息讓廣大粉絲為之興奮，紛紛守在螢幕前欣賞兩大主演付辛博、張新成的精湛演出。豈料，在最新的集數中，有眼尖的粉絲發現劇組竟將南韓女團BLACKPINK成員Rosé的照片移花接木，引發批評聲浪，而劇組也道歉了。

在《光淵》劇中，某集的內容是由付辛博飾演的「駱為昭」因辦案需要，隱瞞身分前往酒店詢問性招待服務，豈料，櫃台小姐拿出的照片名錄中，被觀眾發現其中一名小姐的相貌與Rosé極度相似，原來竟是使用了她的照片，並以後製軟體稍微修圖調整後便當作素材使用，引發粉絲不滿。

Rosé的照片出現在《光淵》劇中，性招待者的名錄內。(圖／翻攝自微博)

對此消息，在陸網上引發不小的爭論，話題一時衝上微博熱搜榜上，除了粉絲們相當憤怒外，也讓此前大陸女星景甜的照片被盜用一事再度被搬到檯面上。對此，負責《光淵》美術設計的團隊九玄視覺於昨(20)日深夜於官方微博上曬出道歉聲明，指出已將相關素材進行刪除，並積極聯繫Rosé的經紀公司，以便向本人致上最誠摯的歉意。

九玄視覺於微博上曬出道歉聲明。(圖／翻攝自九玄視覺微博)

貼文一出後，不少網友們並不買帳，更質疑起其他素人女性的權益，留言：「所以其他女性的照片是怎麼來的，不解釋一下嗎」、「素人女性的肖像權不重要？」、「另外三位女性的照片是哪裡來的，如果也是網上搜的圖，不也應該道歉嗎，感覺你們沒有意識到錯誤在哪裡，只是怕別人偶像的粉絲開罵而已。」

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