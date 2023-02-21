大陸冷氣團影響，氣象局觀測今晨最低溫在桃園市楊梅12.2度，周六至下周二是228連假，氣象專家吳德榮表示，周五又一波冷空氣南下，比目前這一波強，台北測站可降至12度左右，有達強烈大陸冷氣團的機率，北、東轉雨，周六、周日北台灣轉冷，部分縣市將出現10以下低溫，連假4天有2天冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日至明（22日）晨大陸冷氣團影響，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；北台灣冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫，注意保暖。北部氣溫11至17度，中部12至23度，南部13至27度，東部12至23度。

明白天起至周四（23日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

周五到下周二迎接228連假，吳德榮表示，周五（24日）起比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。周六、周日（25、26日）北台灣再轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現10以下低溫。冷空氣的強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機率，待持續觀察。降雨部分，周六大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴：周日起至下周二北台灣轉乾，西半部晴、東半部偶有局部短暫雨，下周一、二（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。