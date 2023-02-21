who gonna stop them???? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ORhPjKvp0e — Tyler Conway (@jtylerconway) February 20, 2023

9度入選明星賽的控衛「忍者龜」韋斯布魯克（Russell Westbrook）將要加盟快艇而重返洛杉磯了，美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）、CBS體育21日都證實了此一消息，這是韋斯布魯克的經紀人告訴他們的。等到爵士與韋斯布魯克完成買斷程序就可轉隊，爵士已經正式將他放入揮棄名單。

韋斯布魯克本月交易截止日前被湖人三方交易賣到爵士，湖人貼了1支首輪選秀籤和兩位球員給爵士。韋斯布魯克起初願意效力爵士，但高層同意買斷他，他終究沒有披上爵士戰袍出賽，他今年還有4700萬美元年薪。

本季替湖人打了52場例行賽的韋斯布魯克，生涯首度被降為替補，仍有場均15.9分、6.2籃板、7.5助攻。西區第13名的湖人季後賽岌岌可危，快艇暫居西區第4，韋斯布魯克場外的事業重心擺在洛杉磯，快艇主力球星保羅喬治（Paul George）也是他雷霆時期的隊友。

保羅喬治本月初告訴媒體說：「如果有人選的話就是韋斯布魯克，我們需要控衛，會極力爭取他。我們的人手已經足夠，但如果有這位傳統型的控衛肯定能夠讓我們的比賽更輕鬆，希望韋斯布魯克也能明白。」快艇全隊助攻最多的是前鋒保羅喬治（場均5.3次），助攻第2的控衛沃爾（John Wall, 5.2次）已經被他們賣到火箭，然後被火箭釋出。助攻第3的是主力前鋒里歐納德（Kawhi Leonard）的場均4次。