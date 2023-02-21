藝人歐陽靖去年底宣布離婚，目前跟母親譚艾珍及兒子「新醬」定居在台南，時常透過社群網站與網友分享生活點滴的她，近來無預警將instagram照片幾乎刪光，突如其來的舉動讓網友相當詫異，對此，她解釋：「所有美照都充滿了不快樂的回憶」。

歐陽靖表示會無預警將社群網站照片幾乎刪光，主要是突然意識到過往拍的種種美照，充滿了不快樂的回憶，當時為了迎合別人期待而活得不像自己，毫無自信的眼神透露出恐慌，當下便告訴自己：「不想再滑到這些照片了」，接著將檔案備份進電腦存檔，原本一度猶豫是否要保留孩子的成長紀錄，但想到向來不重視儀式感，便決定全數刪除，對此，她表示：「一切就是這麼突然，我的斷捨離都很暴力」。

歐陽靖指出每當歲數逢「九」便有大轉折，19歲改名為「歐陽靖」，立志從重度憂鬱症走出來，29歲時完成第一場全程馬拉松，39歲時與日籍前夫離婚，正式揮別被禁錮的自己，接著更道出多年來的不痛快：「經營社群媒體曾是我的陰影，前幾年我無法想寫什麼就寫什麼，活得像個魁儡工具人」，如今不僅意識到要學會分享初心與美好，更體悟到生命中最單純的幸福，就是「吃美食、運動、陪伴新醬成長」。

歐陽靖表示過往拍的種種美照，充滿不快樂的回憶，因此決定全數刪除。（圖／GinOy 歐陽靖臉書）

對此，網友紛紛留言打氣：「社群媒體是要讓自己有個紀錄工具，讓自己開心比較重要」、「自己為自己的人生負責，當然可以依心而行」、「健康的身體，自由的靈魂，這才是人生最重要」、「一段人生的旅程結束就轉身放下，過的舒服比較重要」。