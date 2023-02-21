今天是農曆2月2日「龍抬頭」，大家可利用今天轉轉運。命理老師湯鎮瑋指出，今天過後開始要進入驚蟄節氣，代表春回大地、萬物復甦的時候。並教大家在龍抬頭這天，有6個重要的開運布局。
●剃龍頭
湯鎮瑋表示，民間習俗，大家會在這天剪頭髮，祈求好的開始，改頭換面。
●早上7點到9點「接龍氣」
湯鎮瑋指出，龍王、財神在東方，家裡東方若是大門或窗戶，記得在7點到9點把門窗打開，讓風吹進來，接引龍王、財神到家中作客。
若有招財噴霧，可噴在家中東方；或在東方點上檀香，更新磁場。接著擺放財神最喜愛的3到5樣瓜果，例如：紅棗、瓜子、開心果、花生、糖果或汽水；放到國曆3月6日。
●拜土地公
湯鎮瑋表示，龍抬頭是為土地公祝壽，也祈求招財補庫旺運，最大的好日子。他提醒，記得穿戴整齊去拜拜，可以讓身上有些亮晶晶的元素，像是金銀飾品、寶石等，讓財神、土地公第一眼就看到你。
●點燈
可到財神廟點燈，照亮財路。
●五穀豐登
廚房的米缸在龍抬頭這天填滿，先把舊的米倒出來，再放入新米。
●更換錢包
湯鎮瑋說，如果錢包剛好有破損，或想讓財庫更旺盛，可以在這天更換錢包。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。