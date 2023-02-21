今天是農曆2月2日「龍抬頭」，大家可利用今天轉轉運。命理老師湯鎮瑋指出，今天過後開始要進入驚蟄節氣，代表春回大地、萬物復甦的時候。並教大家在龍抬頭這天，有6個重要的開運布局。

●剃龍頭

湯鎮瑋表示，民間習俗，大家會在這天剪頭髮，祈求好的開始，改頭換面。

●早上7點到9點「接龍氣」

湯鎮瑋指出，龍王、財神在東方，家裡東方若是大門或窗戶，記得在7點到9點把門窗打開，讓風吹進來，接引龍王、財神到家中作客。

若有招財噴霧，可噴在家中東方；或在東方點上檀香，更新磁場。接著擺放財神最喜愛的3到5樣瓜果，例如：紅棗、瓜子、開心果、花生、糖果或汽水；放到國曆3月6日。

●拜土地公

湯鎮瑋表示，龍抬頭是為土地公祝壽，也祈求招財補庫旺運，最大的好日子。他提醒，記得穿戴整齊去拜拜，可以讓身上有些亮晶晶的元素，像是金銀飾品、寶石等，讓財神、土地公第一眼就看到你。

●點燈

可到財神廟點燈，照亮財路。

●五穀豐登

廚房的米缸在龍抬頭這天填滿，先把舊的米倒出來，再放入新米。

●更換錢包

湯鎮瑋說，如果錢包剛好有破損，或想讓財庫更旺盛，可以在這天更換錢包。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！