阜杭豆漿深受不少饕客喜愛，一名女網友表示，平日早上特地到阜杭豆漿買早餐，她排了近1個小時，她點厚餅夾油條、蛋餅和豆漿，她說吃下來她還是喜歡自家巷口的早餐店，不少網友看到她的貼文，都說厚燒餅是碳火烤的，真的很好吃，還有人為了厚燒餅，特地在休假日早上6點出門。

原PO近日於PTT女人版指出，17日早上9點到北市阜杭豆漿買早餐，才出捷運站就看到滿滿的排隊人潮，當中有9成是外國觀光客，她在隊伍中排了近1個小時終於等到她點餐，她點了厚餅夾油條、蛋餅和豆漿。

原PO表示，厚餅是冷的、油條很好吃，兩個搭在一起口感很讚，只是吃到最後會膩；蛋餅部分她比較喜歡自家巷口早餐店的，讓她讚不絕口的是豆漿，「豆漿真的讚，但太甜」。貼文曝光，多數網友推薦燒餅，「燒餅很讚啊！不過排隊真的太麻煩了」、「燒餅好吃」、「燒餅滿特別的啦」、「厚燒餅很好吃」、「厚燒餅真的好吃，為了吃到它，休假的時早上6點出門吃」、「厚燒餅好吃，碳火烤的」。

也有人認為阜杭豆漿要排隊太麻煩，「滿好吃的，但是排隊超過半小時不划算」、「油條上，燒餅中上，豆漿濃，對上價格合理，排隊就…」、「排過一次，好吃但加上排隊時間覺得不值得」、「普到爆，沒有排隊等待的價值」、「真的不好吃，最有名的是排隊的儀式感」。