2022年9月面板廠進行大幅度的減產，讓面板價格一度止跌小幅反彈。然而去年第4季電視品牌促銷備貨已進入尾聲，使得漲勢僅短暫維持兩個月。但去年全年電視面板出貨受到終端需求驟降，面板價格相繼跌破現金成本，導致面板廠陷入嚴重虧損。面板廠透過低稼動接單生產方式降低虧損的同時，有助於電視產品供應鏈的庫存回到正常水位。

供應端隨著面板廠有秩序的控制生產，需求端受到市場預期在電視面板價格即將落底，近日大陸品牌開始為618促銷展開備貨，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏，促使非主流品牌2月電視面板價格漲勢確立。

其中，大尺寸65吋嚴重虧損，預期2月面板價格率先反彈2～5美元。中尺寸50吋和55吋受到LG Display（LG顯示器）去年底產能收斂，供應更加集中和緊縮，2月同步上漲1～3美元。由於目前主流品牌需求仍低迷，因此和面板廠在2月漲價一事尚未達成共識，使得市場首次出現非主流品牌領漲的現象。

3月大陸品牌持續進行618以及北美亞馬遜Prime Day促銷備貨下，將帶動全尺寸電視面板價格上漲。32吋到55吋漲幅來達3～5％；大尺寸65吋漲7～9％。預期這波價格大幅調升，電視面板價格有望於下半年電視旺季備貨前重返現金成本水位。

顯示器面板方面，考量目前處於淡季，需求仍偏弱，加上面板廠在顯示器價格上的策略想法仍未趨向一致下，顯示器面板價格在2月仍有下跌空間。不過跌幅已經明顯收斂，預計2月21.5吋以下持平，23.8吋與27吋下跌0.1美元。

筆電面板需求同樣處於疲弱狀態，雖然部分品牌的確有在第1季起陸續增加面板採購，但增量仍不多。同時面板廠在嚴守稼動率的前提下，也不願在價格上多作讓步，因此目前預期2月的筆電面板將持續維持持平水準。