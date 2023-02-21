行政院前發言人陳宗彥日前遭民眾黨立委陳琬惠踢爆，多次接受性招待，更衍生出「監聽事件」的案外案。對此，台南出身的民進黨前立委李俊毅，也曝光了台南地方對此案的看法，當地輿論偏向認為，此案是衝著被看好參選2024，身兼民進黨主席的副總統賴清德而來。

陳宗彥被爆多年前疑涉性招待並幫酒店業者喬事，但所憑依據卻是應保密的監聽譯文資料，有法界人士表示，從目前民代披露內容，篇幅已超出律師閱卷能獲得的程度，加上一併外洩的分案簽呈和LINE截圖，推測洩密者很可能來自台南地檢署內部或曾待過南檢之人，但要追出源頭並不容易。

李俊毅昨（20）日在政論節目《少康戰情室》透露，在台南，對陳宗彥的案子討論得相當熱烈，當地輿論也偏向認為，此案是衝著賴清德而來，「大家大概都是往『資料怎麼會跑出來？』的方向去思考」。李俊毅認為，陳宗彥是賴清德一路提拔的子弟兵，此案應該是賴選舉過程中「其中的一個考驗」。

至於陳宗彥的行為，李俊毅也坦言，陳自己也要負責，這沒什麼可以說，「如果你真的有這回事，那麼當然就要離開政壇，這也是理所當然」。