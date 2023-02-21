王嫌等人全數被逮補帶回警局。（警方提供）

警方查扣的棍棒警方查扣的棍棒、刀械、毒品等證物。（警方提供）

新北市新莊警方昨（20）日破獲1個以32歲王姓嫌犯為首的暴力犯罪集團，因王嫌不滿集團成員中37歲王姓男子欲脫離組織，竟夥同其餘4名共犯，將對方毆成重傷，還強迫遷下35萬元本票，警方接獲報案後，成立專案小組，經1個多月蒐證，將王嫌及其他4名共犯逮補到案，訊後依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，王嫌本為竹聯幫明仁會成員，後來自立門戶組成地方組織，被害人王男原為組織一員，後來不願繼續從事不法，決心脫離王嫌等人，王嫌得知消息後竟心生不滿，計畫報復。

王嫌於上月7日，夥同幫眾王男（46歲）、柯男（31歲）、何男（42歲）、古男（26歲)等人，埋伏在被害人住處外，帶對方準備出門時，直接持刀械棍棒衝入被害人家中一陣痛毆，造成其頭部顱骨及顏面骨閉鎖性骨折、嘴唇撕裂傷，最後還強迫簽下35萬元本票。

事後警方接獲報案，立即成立專案小組蒐證，經1個多月確認事證完備，於昨日下午3時執行威力掃蕩，兵分多路分別於新北市泰山、五股、桃園市八德等地區，將王嫌及其同夥拘提到案，同時查扣刀械2把、球棒2支、安非他命1包、K他命1包及毒品咖啡包20包等證物，訊後依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌移送。

警方表示，破門攻堅時，王嫌見警方上門一度還龜縮在房內不敢出來，最後只能放棄掙扎，狼狽遭逮，落魄的樣子與犯案時的兇狠模樣判若兩人。新莊分局長周振安強調，暴力犯罪零容忍，警方將持續打擊掃蕩不法組織，溯源刨根，淨化社會治安。