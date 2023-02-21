執行812天的口罩令於昨（20）日解除，繼室外免戴口罩後，當日起室內口罩管制也鬆綁，但醫療照護、公共運輸2場所仍強制戴口罩。媒體人朱凱翔則痛批，台灣祭出「全世界最嚴最久的口罩令」，卻戴到超過1400萬人次的確診數，對照曾擔任指揮中心副指揮官的行政院前發言人陳宗彥，近期捲入性招待風波並為此下台，朱狠酸綠營：「還是去打砲召妓吧，那才是你們擅長的事。」網友則紛紛留言諷刺，有人更打趣道：「小芸滿檔了！」

指揮中心指揮官王必勝昨日表示，當日起國內開始實施室內戴口罩規定鬆綁，除醫療照護、公共運輸兩指定場所之外，其餘都可由民眾自行決定是否應配戴口罩，不過仍建議有呼吸道症狀、發燒、年紀大、免疫力低下等族群，如在人潮壅擠或通風不良處，應配戴口罩。交通部則補充，目前大眾運輸工具仍維持應配戴口罩的規定。

朱凱翔隨後在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，台灣的防疫政策幾乎是全世界最嚴最久的口罩令，卻戴到超過1400萬人次的確診數，「還是去打砲召妓吧，那才是你們擅長的事。」

此文吸引約6000個讚、近300則留言，迴響熱烈。曾代表民眾黨參選立委的淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮留言：「黨的打砲很厲害，但是召妓不太行...常常忘了付錢，還要凹『朋友』幫忙付！」其他網友紛紛表示：「指揮中心不能撤啊，不然很多人會失去這份工作，每天報報數字，就有不少補助款，加班費……」「小芸滿檔了！」「名間習俗稱，召妓被人家出錢請會衰小三年，如果房東房客關係房租8000者不算」。