德微2022年合併營收為21.78億元，年成長6%；營業毛利8.04億元，年增4%，合併毛利率從33%上升至37%、營業利益4.32億元，年增加3%，營業利益率從17%上升至20%、稅後盈餘4.55億元，年增39.36%，稅後淨利率從16%增加至21%，換算每股盈餘為10.26元。

德微表示，2022年獲利超過一個股本，順利達成2021年底法說會中揭露之挑戰目標。其主要的營收貢獻與獲利成長主要來自車用電子與工控等產品，帶動週邊零組件二極體與分離式元器件應用面之需求。

德微董事會決議2022年擬分派股東每股股利6.7元，包括：股票股利1.3元及每股現金股息5.4元，預計在今年股東會通過後照案實施，目前公司實收資本額為4.44億元，在配發每股股票股利1.3元後，公司股本將達5.02億元。

德微自結1月合併營收為1.41億元，年減23.78%，公司自結稅後盈餘為2000萬元，年減39.39%，每股盈餘為0.46元，德微表示，第1季是全年營運谷底，第2季起將緩步回升。

德微表示，公司引進全新自動化設備、專攻車用及IPC工控領域，正式從二極體廠走向以生產車用及IPC工控等高階產品應用為主之IDM廠，可望自今年起逐步展現成效。

由於新設備均以高度自動化為主，預期將可節省人力，精簡廠房空間，節約六成電力需求，有利於公司執行減碳計畫。隨新設備到位加入量產，整體產線走向高值化，2023年之德微、將正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商之領域；推動德微業績自2024年起連續三年，邁入新一波之高成長。