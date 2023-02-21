台灣天氣潮濕，居家必備除濕機。一名網友分享，最近入手一台除濕機，但卻不知道該怎麼用，上網查詢說可把濕度定在30％，引起網友討論，不少人搖頭直呼，濕度太低會讓皮膚很不舒服，且在台灣就算讓除濕機24小時運轉，濕度也很難降到30％，所以設定過低的目標只是浪費電，建議濕度設在55％左右最剛好。

一名網友近日在PTT上分享，最近買了一台除濕機，但他完全不知道要怎麼使用，不知道睡覺的時候可不可以開，也不知道濕度應該要設定在多少，上網查詢看到有人說可以設定在30％，但也有看到網友認為30％太低了。

貼文引起網友討論，「笑死，除濕到30％，你家裡在做低濕度製程嗎」、「除到30％睡覺起床不會覺得嘴唇乾裂嗎」、「台灣根本不可能除到50％以下，就算24小時都開著也無法」、「台灣不可能給你除到30％，別作夢了」、「你要低於40％，還要環境跟氣候幫忙」、「住台北，除濕機從來除不到40％以下過」。

另有網友則說，除濕機上面的數字超不準的，就像冷氣一樣，就算設定16度的溫度，也不見得室內就是這個溫度。此外，除濕機就算房間門關著，且24小時都開著，在台灣也很難把濕度降到40％以下，所以設定過低的目標只是在浪費電而已。

綜合網友的回應，大家認為最適宜的濕度約莫在55％左右。而台灣電力粉絲團也曾發文分享說，當濕度太低恐讓人的皮膚不舒服，一般建議若人也在房間裡面的時候，要開除濕，濕度最好設定在55％至65％左右。