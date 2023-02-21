氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(21)日至明(22日)晨「大陸冷氣團」影響，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；北台冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。今日各地區氣溫：北部11至17度，中部12至23度，南部13至27度，東部12至23度。

吳德榮說，明白天起至週四(23日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五(24日)起比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。週六、下週日(25、26日)北台再轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市仍將出現10以下低溫。冷空氣的強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機率，待持續觀察。下週一、二(27、28日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴：下週日起至週二北台亦轉乾，西半部晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。