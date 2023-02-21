一代巨星劉文正先前傳出烏龍死訊引發軒然大波，卻也讓年輕一代知道這位巨星在當年的影響裡有多大，然而與劉文正同時期走紅的「青蛙王子」高凌風，以動感形象活躍於秀場及歌廳，但他出道20年來卻從未與劉文正同台，對此，高凌風生前曾透露真正原因「沒有人會這麼愚蠢！」

高凌風在當時出道20年來從未上劉文正所主持的節目，直到兩人在一次特別節目中罕見同台，當時劉文正表示，當高凌風出第一張《大眼睛》專輯時，他正逢在同一家唱片公司推出歌曲《諾言》，但兩人卻無機會同台打歌，20年來從來沒有在「同一個電視畫面中出現」，對此，高凌風當時透露「其實這個原因非常的單純，大家想想看有沒有一個人，願意找一個比自己帥又英俊的人，在同一個畫面中出現，我想沒有人會『愚蠢』到這個樣子」。

事實上，劉文正與高凌風其實頗有淵源，除早期在隸屬同一家唱片公司外，兩人都與瓊瑤關係相當好，高凌風還因演唱瓊瑤電影《女朋友》的插曲《大眼睛》走紅，甚至用電影男主角的名字「高凌風」做為藝名，另外，瓊瑤在1982年監製電影《燃燒吧！火鳥》和《冬天裡的一把火》都是由劉文正主演，而這兩部電影的同名主題曲都是由高凌風演唱，日後也都成為高凌風演藝生涯中的經典代表作。

然而，資深媒體人呂文婉近日在《新聞挖挖哇》表示，以前採訪高凌風時，他形容劉文正「其實是一個非常標準的不沾鍋」，她解釋，由於過去秀場文化複雜，藝人多以「用兄弟來制兄弟」的方式應對，意指「兄弟對我不利，那我就再依靠另外一個兄弟來制裁他」，但是劉文正並沒有這麼做「他秀場結束他就離開了，他是完全沒有任何的人際，因為他覺得好複雜」。