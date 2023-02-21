受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情催化，無接觸的數位金融服務逐漸成為民眾首選，Samsung Wallet今（2023年）年1月在臺灣上線，整合多種支付及數位服務。中國信託銀行致力打造便捷的數位金融服務，本次與台灣三星電子合作，中國信託Home Bank APP優惠券可預先存入Samsung Wallet，各種電子票券一目了然，於付款使用時，將直接連結至中國信託Home Bank APP兌換，提供客戶跨平臺使用體驗

中國信託Home Bank APP生活優惠平臺運用智能引擎，推薦個人化專屬優惠，一站式匯集全臺連鎖商戶優惠資訊，包括人氣品牌7-ELEVEN、麥當勞、漢堡王、21Plus、momo購物網等上百檔中國信託獨家優惠，滿足消費者吃喝玩樂及購物需求。去（2022年）年優惠券領券量已逾2200萬張，引導逾340萬人次至合作商戶消費。