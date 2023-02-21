今天（21日）是農曆2月2日龍抬頭，也是土地公的生日，命理專家林霖指出，這天是財氣、官氣最強的一天，並教大家「引錢龍」招財祕法，簡單5步驟催財旺運、富貴滿盈。

林霖在臉書發文指出，古云：「二月二，龍抬頭」據說經過冬眠的龍，到了這一天就被春雷喚醒，抬頭而起。又稱「龍抬頭節」、也叫做「頭牙」。他說，這天是財氣、官氣最強的一天，並提供「引錢龍」招財祕法。

1、準備一個圓形的容器（杯、碗）即是引錢龍的器皿，器皿先在神明爐或是檀香，順時鐘繞一下過火淨化。

2、圓者屬金，石頭屬土，淨化後的器皿內放1個或3個「圓形的石頭」。

3、在銀行的飲水機取一小瓶引錢龍水（銀行的發財水亦可）。

4、將引錢龍水倒入裝有圓形石頭的器皿中（約8分滿），放在2023年家中的財位方「西方」或「南方」。

5、放置7天即完成。

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