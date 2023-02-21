小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。存股族要哭哭了！玉山金控20日公布今年股利，是首家公布股利政策的上市金控公司，受到去年獲利衰退逾2成衝擊，今年配發股利水準大不如前，創下金融海嘯、2009年以來新低，每股擬配0.6元，其中現金0.2元、股票0.4元，且這次配發不使用資本公積。

【1】玉山金怎麼了？股利只給６毛

回顧玉山金過去股利配發方式，確實皆以盈餘分配的現金股利加上盈餘轉增資配股並進方式，去年每股分別配發0.67元現金與股票，合計股利1.34元；2021年現金、股票也分別配發0.61元，合計1.22元。今年則受到去年獲利較前年衰退23.3％的衝擊，股利發放水準創下近年新低水準。

【2】破紀錄 大立光去年H2配息46元

大立光20日召開董事會決議，將拿出新台幣61.39億元大方配息，感謝股東去年下半年的支持，經董事會決議，去年下半年的現金股利敲定為46元，較上半年配發的現金股利39.5元，多出16.46％，寫下採半年制配息以來的新高，若以全年計，去年度配發的現金股利更高達85.5元。

【3】預售屋契約陷阱多 小心踩雷

預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益。行政院消保處20日公布針對全國建案進行專案查核結果，契約內容整體不合格率為7.3％。對於不合規定建案，已請內政部要求各地方政府地政局依法進行裁處。

【4】巴菲特錯估情勢 今年來股價遜於大盤

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）預計25日公布上季業績，巴菲特年度股東信也將一併出爐，不過市場投資人看法偏保守，導致波克夏今年來股價表現低迷，遠遜大盤。

【5】疫後經濟爆發 陸股年底前看漲24％

隨著中國大陸疫後經濟復甦，促使企業利潤增加，預期為陸股迎來新的上漲動能。高盛20日發表報告指出，陸股自1月底起的跌勢將會逆轉，MSCI中國指數到2023年底將達到85點，與目前水準相比高出約24％。