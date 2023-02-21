在飲食方面，簡珮珊建議宜多吃「滋陰養血潤燥」食物。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

南部最近久旱未雨，又逢冬天低溫，讓空氣更為乾燥，不少人出現皮膚發癢、脫皮等狀況，台南市柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊以中醫觀點指出，血虛體質的人容易有冬季皮膚癢，如果又加上長期熬夜，或愛嗑薑母鴨、羊肉爐等鍋物，會加重血虛的情況，使得皮膚更加乾癢甚至脫屑。

簡珮珊表示，「血液具有濡養滋潤全身臟腑組織的作用」，因皮膚的水分來自體內血液循環供給，如果血液虧虛不能濡養全身，在皮膚上就會出現乾燥、搔癢及脫屑，所以血虛體質的人較容易發生冬季皮膚癢，而且多半平常就易頭暈、疲倦、手腳末端酸麻、四肢冰冷等氣血虧虛、末梢血液循環不良的情形。

簡珮珊說，因此中醫治療方向著重在「養血潤燥止癢」，常用藥材如麥冬、百合、當歸、黑芝麻、枸杞、山藥、女貞子、丹參、紅棗等。在飲食方面，則建議少吃「辛熱或溫燥進補」食材，如燒烤、麻油雞、酒、咖哩、咖啡、濃茶；宜多吃「滋陰養血潤燥」食物，例如菠菜、胡蘿蔔、茄子、海帶、雞蛋、蛤蜊。

柳營奇美醫院皮膚科醫師林旻憲提到，冬天照顧皮膚最簡單的方式，為洗澡時勿用太燙的熱水盥洗；盡量不要在浴缸泡澡，洗澡時間也不要拖延太久；盡量只用清水洗澡，少用肥皂、沐浴乳等清潔用品，若不習慣用清水洗澡，可折衷一天用清水，隔天再用清潔用品，交替使用。

林旻憲說，患者常詢問擦乳液或凡士林的適當時機，主要是洗澡後10分鐘、晚上就寢前、隔天早上起床後。另外，萬一皮膚癢到受不了怎麼辦？建議用手輕拍止癢，盡量避免搔抓，以免抓破皮導致傷口感染，一旦症狀嚴重時，仍應尋求專業醫師的診治。