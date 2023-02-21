近年積極在大陸發展的佘詩曼，即將重返TVB拍攝新劇《新聞女王》，讓不少劇迷都相當期待；近來佘詩曼上節目提及，曾拍過24小時被監督的「實境節目」，直呼不能適應，「我快瘋了！我想我不可能再拍這種節目，我承受不了。」豈料，佘詩曼一番言論激怒大陸網友，眾人質疑她一邊在大陸賺錢，還一邊大肆批評。

佘詩曼被邀請至鄭裕玲（Do姐）廣播節目《口水多過浪花》，過去曾在大陸接下一個需要24小時在家中設置多達30多個錄影機的真人實境節目秀，她表示非常不自在，「不知道怎麼可以在這個空間有30幾部攝影機，卻要表現得很自然，像沒有人一樣」，這檔綜藝拍攝期長大概有一兩個月左右，讓佘詩曼直呼：「我快瘋了！我想我不可能再拍這種節目，我承受不了」

此外，佘詩曼還爆料自己在節目中一度忘記鏡頭，「 我曾經換衣服忘記了，第一天吧，不知道他們那裡設了鏡頭，就在鏡頭前走過，直到意識到後，才馬上跟劇組說『剛才我沒穿褲子！』」之後，佘詩曼就相當抗拒拍真人節目。

雖然佘詩曼沒有表明是哪個節目，但有眼尖的大陸網友發現，她僅在2020年拍攝過明星獨居真人秀《看我的生活》，藝人在節目中展示自己獨居的真實生活狀態，也會以觀察者的身分看別人的生活。

當時佘詩曼在節目中表現自然放鬆，這番言論令廣大網友驚訝不已，認為她本應該在真人秀之前做好心理準備，這是演員的本分，更不該獲得報酬後大肆抱怨。不過，也有粉絲站出來幫她說話，認為是是節目斷章取義才造成大家誤會。