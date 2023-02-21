南韓演藝圈近日不太平靜，不久前才傳出女神朴敏英因前男友涉及詐騙案而遭檢方傳喚調查，沒想到近日南韓媒體又爆出另一名知名女團成員也因前男友涉嫌利用加密貨幣詐騙，同樣遭到檢方以參考人身分被傳喚，而該名女偶像事後也被挖出就是KARA隊長奎利，她的經紀公司事後也立即跳出來發聲了。

根據南韓媒體的綜合報導，KARA奎利的經紀公司在昨（20）日出面坦承，她就是報導中所提到「A的前女友」，過去因曾擔任A名下美術館的策展人，因此這次的確收到檢方的傳喚，以參考人身分協助調查，但經紀公司也強調，奎利在傳喚期間已經明確表達自己並沒有參與男方貨幣相關事業，也沒有從事不法行為，更沒有從中獲取不當利益，但仍會全力配合檢方調查。

據了解，南韓媒體《中央日報》日前在報導中提到，奎利的前男友是小她7歲、於2019年認愛的富三代宋字浩（송자호），男方還是南韓知名企業Dongwoon Anatech會長的長孫，但他也因負面新聞頻頻登上社會版面，過去男方便因在2021年時爆出酒駕肇事逃逸，還疑似監禁與他同車的女性，而鬧得滿城風雨，兩人也在事件發生後不到兩個月分手，但沒想到時隔多年奎利仍因前男友的事件而遭到傳喚，讓粉絲們看了相當心疼。