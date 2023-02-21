海軍某一級軍艦資深士官長，在110年於艦上觸摸女部屬小美臉頰，還喊「小可愛，你在幹什麼」，另外也在訓斥小美時，痛罵「過來跪下」、「屁股抬高」，甚至連續3次拍打頭部等不當言行，遭海軍重罰記大過1次，但士官長認為海軍預設立場，且他的行為都僅有人證口述，甚至將數個小事視為一罪重懲，因此認為海軍處分不當，提出行政官司企圖翻案，高雄高等行政法院審理後，認為軍方處分並無不妥，判決他敗訴。

根據海軍調查，士官長自承於110年11月17日對女部屬小美說出「小可愛，你在幹什麼」，但絕無碰觸小美臉頰。但海軍調閱艦上監視器，士官長碰觸小美之畫面。小美也向長官表示，士官長雙手捧我的臉頰說『小可愛，你在幹什麼』」。

小美也控訴，士官長曾連續3次拍打她的頭部懲處，也為此事向保防官反映，希望協助告誡他不得再有肢體接觸等不當行為。但士官長表示，這個動作是為了表示肯定及嘉勉。

但海軍認為，士官長在軍中已17年餘，更為該艦資深士官長，對於國軍性別相處分際之規定自應知之甚詳，不論其出發點究係為教訓或鼓勵，其對所屬同仁為肢體接觸行為，仍有不當，因此記一大過處分。

但士官長不服提告，認為原處分書未明確記載他違失行為的時間、地點，僅模糊註明「2021年4至11月間對女性所屬有拍打頭部、觸碰臉部及口出不當言語等行為」，違反行政程序法規定處分明確性原則，，更質疑調查人員已有預設立場，難有公正評議。

另外艦上監視器晝面截圖，也無法辨識出他雙手是否觸及小美臉頰，加上他違規行為均是在不同時地，針對不同職務事件所為客觀行為，分別懲罰，海軍卻合併後記大過，自非適法妥當。

但法官調查，根據艦上同袍證詞，士官長確有說「過來跪下」、「屁股抬高」，及拍打小美頭部、以手觸碰臉部等行為，已構成國軍風紀「言行不檢」要項規定施，遭記大過並無違反規定，將他駁回，仍可上訴。