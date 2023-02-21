周一美股休市一天，台股今（21日）以15535.64點開出，下跌19點，權值股台積電小跌2元，觸及515元，聯發科漲4元，觸及730元。興櫃星宇航空股價再飆近25%，觸及50元，但未改寫50.5元的歷史價格，張國煒身價再增加139億。

台股昨（20日）上漲71.53點，收在15551.23點，成交值為2083.68億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超19.76億。自營商賣超5.89億，投信買超9.67億，外資及陸資賣超23.54億。

美股周一為華盛頓誕辰紀念日（Presidents Day）休市一天。台股近期話題度最高的個股非興櫃的星宇航空莫屬，以昨天收盤價44.95元計算，短短六個交易日股價就狂飆137％，市值大增471.96億，超越達發成為興櫃市值王。

星宇靠著解封商機1月營收開出紅盤，加上創辦人張國煒的高人氣，成功吸引資金進場。工商時報報導，承銷圈法人提醒，興櫃公司無股權分散要求，相對流通在外的股份較少，籌碼集中，且無10％的漲跌幅限制，交易風險遠高於上市及上櫃市場，投資人若要進場應做好風險控管，善設停損位置。