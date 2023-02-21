各大通路陸續出現缺蛋潮，國人反映買不到雞蛋引爆「蛋荒」。農委會主委陳吉仲表示，目前國內每天產蛋數量維持在11萬3000箱，至少比去年同期較好，他研判2月下旬、3月上旬可以開始逐步恢復產量。國民黨台北市議員游淑慧則親跑選區附近9間超市，發現蛋架不是空的就是僅剩幾盒，呈現一片「蛋盡援竭」的景象，讓她忍不住痛批：「這個國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋，這些沒營養的蛋。」

游淑慧昨（20）日在臉書發文表示，陳吉仲認為蛋的供應量「至少比去年的同期有比較好」，也已全力調度雞蛋到各通路。如果這就是陳吉仲所謂的「全力調度」，那只能說他真的能力不足。或許陳和農委會的官員們，應該走出辦公室，找找看到底哪裡有蛋？與人民平行時空的官員們。

游淑慧指出，最近很多人陸續PO出家裡附近超市缺蛋照，她和團隊夥伴們不信邪，發文當晚跑了雙北幾家超市，結果就是「蛋盡援竭」。

不僅如此，游淑慧更直接秀出她與團隊所跑的超市，包括南港成福路家樂福超市、南港玉成街 189號全聯、南港中坡南路家樂福超市、健康路399號全聯、松隆路125號全聯忠孝東路六段195與 197號全聯、內湖金龍路全聯、新北市板橋區重慶路247號全聯、新北汐止忠孝店全聯。看著各超市蛋荒的畫面，她忍不住開罵：「這個國家不缺王八蛋、混蛋和笨蛋，這些沒營養的蛋。」