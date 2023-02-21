知名百萬YouTuber Joeman(九妹)頻道擁有超過240萬人訂閱，過去推出的對決以及開箱系列影片備受不少粉絲的喜愛，新影片上架時，屢屢掀起一波討論。昨(20)日除了釋出將與超商合作推出聯名商品的消息，更於臉書上曬出多張與小學生網紅「新豐街底迪」的合照，過去多次被說「撞臉」的兩人如今真的同框，讓粉絲們都嗨翻。

Joeman昨日在臉書以及IG上都更新一篇貼文，逗趣寫下：「小孩真的不能偷生！」並曬出一系列與小一網紅「新豐街底迪」的合照，只見照片中兩人穿上相同黃黑條紋服裝，臉上配上同款黑框眼鏡，呆萌的五官以及同樣的身材，不外乎過去被盛傳兩人「撞臉」。此外，Joeman也在貼文中公布同框原因，是為了要為之後的聯動活動做出預熱。

Joeman與「新豐街底迪」的同框合照讓不少人驚呼太像了。(圖／翻攝自Joeman臉書)

貼文PO出後，引發熱議，超高的相似度不只讓正牌女友實況主「Niya妮婭」在底下笑說：「你是不是偷生沒說！」連不少網友都紛紛笑回：「小一而已 你是要我對決什麼！」、「完了 放在一起就真的回不去了」、「小一而已vs.三十而立。」

事實上，小學生網紅「新豐街底迪」過去受訪時口出狂言而爆紅，諸如：「小一而已你是要我背什麼？」、「學校根本沒有好玩的地方，我要被氣死」、「我喜歡新豐街，因為新豐街是我們的家！」等超鬧語錄都讓網友們笑瘋，也相當期待他未來與Joeman能再開金口，讓人會心一笑。