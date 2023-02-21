近日又出現缺蛋潮，民眾紛紛哀號「買不到蛋」。吃不到蛋該如何補充蛋白質？營養師程涵宇就列出10項食物，並提醒「吃對蛋白質順序更健康」，先從豆類開始，接著海鮮，再來才是雞蛋、肉類。

程涵宇在臉書發文指出，基本款荷包蛋、茶葉蛋、水煮蛋，炒蛋、蒸蛋等，各式各樣的蛋料理，滿足味蕾也補充了身體所需的蛋白質營養，不過這陣子可說是一蛋難求！

吃不到蛋該如何補充蛋白質？程涵宇說，吃豆類、魚／海鮮類、肉類都可以，並表示，一顆雞蛋有7克蛋白質，相當於1杯190ml的豆漿、3湯匙毛豆、半盒豆腐、1片多小方豆乾、3隻白蝦、6個大文蛤、8個蚵仔、30克雞胸肉、35克豬／牛肉、半個手掌心大小的肉類。

「吃不到蛋沒關係，吃對蛋白質順序低脂更健康！」程涵宇提醒，建議蛋白質攝取順序為：豆類、魚／海鮮、蛋、肉。豆類為優良的植物蛋白，低脂低熱量，豆乾、傳統豆腐更是含有豐富鈣質，毛豆也非常優秀，還能吃到膳食纖維幫助代謝。

而魚含有豐富的EPA及DHA，能夠照顧眼睛健康，也可以降低人體內的三酸甘油脂，預防心血管疾病，還有助眠的效果，非常適合長輩及3C族群。

至於肉類，程涵宇說，動物性蛋白質胺基酸完整，可以補足人體所需的必需胺基酸，而且含有豐富的維生素B12，是身體造血和神經傳遞不可或缺的營養素，記得去皮並且選擇低脂的吃更健康。